Лыжник Волков: Краснов и Устюгов потяжелее меня, очень непросто в ними на финише

Лыжник Сергей Волков, представляющий Республику Татарстан, прокомментировал своё выступление на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам «Спринт на Дворцовой». Спортсмен занял в гонке третье место.
«Соперники – ребята опытные, но и у меня достаточно большой багаж соревнований на самом разном уровне, в том числе международном. После четвертьфинала позвонил мой тренер Егор Владимирович Сорин – а у меня там как раз небольшая заминка получилась, суетился и чуть не проиграл финиш – и сказал, что нужно больше отсиживаться сзади и на максимум отрабатывать последние 100 метров. С полуфинала я такой тактики и придерживался, что и позволило заехать в призы.
На роллерах очень многое решает вес спортсмена, особенно в соревнованиях на плоской трассе. Андрей Краснов и Сергей Устюгов потяжелее меня, и с ними было очень непросто на финише, хоть я и сам немаленький. В целом я доволен. Получилось навязать борьбу в финишном створе. Хотелось победить, но сегодня не получилось. Значит, надо работать, чтобы завтра всё было», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.
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