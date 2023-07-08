Сергей Волков: в психологическом плане готовиться в сборной проще, чем работать «прицепом»

Лыжник Сергей Волков, представляющий Республику Татарстан, рассказал о подготовке к новому сезону.
«В июне выполнили очень большой объём работы, было несколько интенсивных тренировок на медленных лыжероллерах, в Санкт-Петербурге встал на лыжи в знаменитом тоннеле Токсово, так что на коньковые роллеры я только вчера впервые за две недели встал. Концовка сбора в Малиновке получилось немного смазанной из-за отравления, но сейчас я уже пришёл в себя.
Что дают тренировки на лыжах на сноупласте и на опилках? Когда я первый раз встал на сноупласт, стояла жара, и я даже плевался немного от того, что происходило, пластик не ехал. Но встав на снег в лыжном тоннеле в Токсово я понял, что будто бы и не было двух месяцев перерыва – моментально встал и поймал движения. Считаю, что сноупласт – очень классная российская технология, спасибо им за то, что они делают.
Дальше планирую отправиться в Токсово вновь на снег, а потом в Раубичи выполнять большой объём скоростной работы. Сейчас я готовлюсь в составе национальной сборной, в психологическом плане это намного проще, чем работать «прицепом». Мне стали доступны большие объёмы восстановительных процедур – массаж, работа с доктором команды. Конечно, сейчас подготовка проходит гораздо легче и проще, чем раньше», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.
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