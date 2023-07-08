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Краснов прокомментировал победу в «Спринте на Дворцовой». На финише он опередил Устюгова

Краснов прокомментировал победу в «Спринте на Дворцовой». На финише он опередил Устюгова
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Призёр этапов Кубка мира, российский лыжник Андрей Краснов прокомментировал победу на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам «Спринт на Дворцовой». На финише он опередил олимпийского чемпиона Сергея Устюгова.

«Выигрывать приятно в любых гонках! Когда побеждаешь – классные ощущения, когда проигрываешь – не очень. Я не первый раз выигрываю у Сергея Устюгова, у нас такой вид спорта, что мы постоянно друг друга обыгрываем. Он, правда, выигрывает значительно чаще. Рад, что я смог прибавить ещё одну единичку к нашему личному счёту. Непонятки в системе ФЛГР? Я был уверен, что был впереди и выиграл. Раздосадован, что подпустил его на финише, но победителей не судят. Конечно, хотелось выиграть более уверенно. У российской компании «Эльвы» отличные лыжероллеры, я давно знаком с их продукцией, регулярно тренируюсь на них. Но ведь это не космическая ракета, не такое сложное устройство», — сказал Краснов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

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