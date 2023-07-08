Краснов прокомментировал победу в «Спринте на Дворцовой». На финише он опередил Устюгова

Призёр этапов Кубка мира, российский лыжник Андрей Краснов прокомментировал победу на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам «Спринт на Дворцовой». На финише он опередил олимпийского чемпиона Сергея Устюгова.

«Выигрывать приятно в любых гонках! Когда побеждаешь – классные ощущения, когда проигрываешь – не очень. Я не первый раз выигрываю у Сергея Устюгова, у нас такой вид спорта, что мы постоянно друг друга обыгрываем. Он, правда, выигрывает значительно чаще. Рад, что я смог прибавить ещё одну единичку к нашему личному счёту. Непонятки в системе ФЛГР? Я был уверен, что был впереди и выиграл. Раздосадован, что подпустил его на финише, но победителей не судят. Конечно, хотелось выиграть более уверенно. У российской компании «Эльвы» отличные лыжероллеры, я давно знаком с их продукцией, регулярно тренируюсь на них. Но ведь это не космическая ракета, не такое сложное устройство», — сказал Краснов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.