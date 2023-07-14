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Клебо со смехом отреагировал на свою фотографию, размещённую на базе сборной Норвегии

Клебо со смехом отреагировал на свою фотографию, размещённую на базе сборной Норвегии
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Норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо со смехом отреагировал на новость о том, что его фотографию разместили прямо у входа в здание центра подготовки топовых спортсменов сборной Норвегии, принадлежащего Олимпийскому комитету страны. Для лыжника эта ситуация показалась ироничной: он отказался от подготовки к сезону-2023/2024 в составе сборной, а в ответ ему запретили вход в тот самый центр, около которого теперь повесили его фото.

«Думаю, это мило и забавно, что они повесили плакат с моим изображением у входа в центр здесь, в Тронхейме. Нет, я бы не хотел, чтобы его убрали. Для меня большая честь быть изображённым в олимпийском центре в моём родном городе. И тот факт, что мне там не рады, говорит о том, что я всё делаю правильно.

Я знал, что запрет работы в центре — часть отказа от подготовки с национальной командой. У меня всё ещё нет даже соглашения о представительстве Норвегии, чтобы иметь статус спортсмена сборной сейчас. При таком взгляде на это для меня нет ничего удивительного.

Не могу сказать, что исключение из сборной как-то беспокоит меня или мешает мне заниматься тем, что входит в мои планы. Я приобрёл себе новый тредбан: это уже даст почти такие же возможности для тренировки, какие были в национальном центре», — приводит слова Клебо норвежское издание VG.

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