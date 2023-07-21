Непряева и Большунов стали победителями масс-старта на сборе в Малиновке

Российские лыжники Наталья Непряева и Александр Большунов выиграли контрольный масс-старт на лыжероллерах на сборе в Малиновке (Архангельская область).
Непряева стала лучшей среди женщин и преодолела 30 км классическим стилем за 1 час 28 минут 14,23 секунды. Второй стала Анастасия Кулешова, уступившая лидеру почти пять минут. Третьей стала Елизавета Шалабода. Лучшим среди мужчин стал Большунов, который преодолел дистанцию за 1 час 16 минут 24,9 секунды. Второе место занял Алексей Червоткин, отставший на 20,8 секунды. Третьим к финишу пришёл Ермил Вокуев (+23,9).
Лыжероллеры. Контрольная тренировка. Масс-старт, женщины. 30 км. Классический стиль
1. Наталья Непряева — 1:28.14,23.
2. Анастасия Кулешова — оставание 4.57,3.
3. Елизавета Шалабода +4.57,8.
4. Алена Баранова +5.10,9.
5. Елизавета Маслакова +5.18,3.
Лыжероллеры. Контрольная тренировка. Масс-старт, мужчины. 30 км. Классический стиль
1. Александр Большунов — 1:16.24,9.
2. Алексей Червоткин — отставание 20,8.
3. Ермил Вокуев +23,9.
4. Иван Якимушкин +39,7.
5. Евгений Белов +40,7.
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