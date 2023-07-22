Непряева и Терентьев выиграли личные спринты на контрольной тренировке в Малиновке

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022, российская лыжница Наталья Непряева и двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 Александр Терентьев стали победителями личных спринтов на лыжероллерах в рамках контрольной тренировки на сборе своей группы в Малиновке.
Лыжероллеры. Контрольная тренировка. Спринт. Классический стиль. Женщины
1. Наталья Непряева — 04.49,35 секунды.
2. Диана Соболева — 04.53,61.
3. Алёна Баранова — 04.54,54.
Лыжероллеры. Контрольная тренировка. Спринт. Классический стиль. Мужчины
1. Александр Терентьев — 04.28,60 секунды.
2. Александр Большунов — 04.29,68.
3. Алексей Червоткин — 04.30,31.
Отметим, что и Непряева, и Терентьев также выиграли квалификационные забеги данных спринтерских гонок.
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