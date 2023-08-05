Клебо: приостановил процесс переговоров с лыжной федерацией Норвегии. Не хочу торопиться

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо сообщил, что всё ещё не пришёл к соглашению с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии на сезоне-2023/2024.

«Честно говоря, я приостановил весь процесс. Я не хочу торопиться. Моя цель — чемпионат мира 2025 года, я чётко об этом сказал. Времени предостаточно. Я не могу больше тратить это время на подобные вопросы. Я пытался заняться этим вопросом весной и решить всё как можно скорее. Но теперь я оставил это отцу», — приводит слова Клебо NRK.

«Есть некоторые пункты, с которыми мы не совсем согласны, но я думаю, что мы сможем прийти к общему решению», — отметил менеджер сборной Норвегии Эспен Бьервиг.

Напомним, Клебо принял решение готовиться к предстоящему сезону вне национальной команды Норвегии.