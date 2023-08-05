Ардашев стал победителем гонки на 15 км на Кубке Карелии по лыжероллерам, Коростелёв — 2-й
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Российский лыжник Сергей Ардашев занял первое место в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на Кубке Карелии по гонкам на лыжероллерах.
25-летний спортсмен преодолел дистанцию за 33 минуты 38 секунд. Вторым в этой гонке стал лыжник Савелий Коростелёв, отставший от победителя на 3 секунды. Третье место в забеге занял Сергей Волков, уступивший лидеру соревнований 42 секунды.
Лыжероллеры. Кубок Карелии, Петрозаводск. Свободный стиль, 15 км. Мужчины
1. Сергей Ардашев — 33.38.
2. Савелий Коростелёв — отставание 0.03.
3. Сергей Волков +0.42.
4. Андрей краснов +0.47.
5. Александр Бакуров +2.20.
Напомним, накануне Ардашев стал победителем масс-старта на 30 км классическим стилем на Кубке Карелии.
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