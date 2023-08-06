Пеллегрино прокомментировал победу над Клебо в спринте на лыжероллерном фестивале

Двукратный призёр Олимпийских игр итальянский лыжник Федерико Пеллегрино высказался о победе в мужском спринте свободным стилем на лыжероллерном фестивале Blink в Норвегии. Итальянец опередил пятикратного олимпийского чемпиона норвежского лыжника Йоханнеса Клебо на 0,4 секунды.

«Я прибегнул к другой технике, которой научился у моего немецкого тренера. Это было приятно. Лыжероллеры — это совсем другое дело. Посмотрим, как это отразится на моих результатах зимой», — приводит слова Пеллегрино NRK.

Лыжероллеры. Фестиваль Blink — 2023. Санднес, Норвегия

Мужчины. Спринт, свободный стиль

1. Федерико Пеллегрино (Италия) – 4.25,5.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) – отставание 0,4.

3. Валерио Гронд (Швейцария) +0,4.