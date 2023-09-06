Нортуг: Клебо может заключить соглашение с лыжной федерацией за неделю до начала КМ

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежский лыжник Петтер Нортуг высказался о переговорах норвежца Йоханнеса Клебо с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии.

«Не думаю, что они придут к соглашению до зимы. Так было, когда я вёл переговоры, и, похоже, то же самое происходит и сейчас. Не думаю, что соглашение будет подписано до тех пор, пока это не будет необходимо. Может быть, всего за неделю до начала Кубка мира», — приводит слова Нортуга TV2.

Напомним, Клебо после сезона-2022/2023 принял решение тренироваться вне сборной Норвегии. Федерация его решение приняла, однако стороны не могут сойтись в условиях контракта на грядущий сезон. Из-за этого Клебо может пропустить Кубок мира сезона-2023/2024.