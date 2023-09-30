FIS продлила отстранение российских и белорусских лыжников

Международная федерация лыжного спорта (FIS) на своей осенней конференции в Цюрихе продлила отстранение российских и белорусских спортсменов. Как и в прошлом сезоне, представители лыжных дисциплин не смогут принять участие в Кубке мира.

«С позиции Швеции и всей Скандинавии было приятно, что FIS решила, что не изменила своего мнения по вопросу России. Это оказалось весьма важным, поскольку вокруг этого вопроса существовала некоторая неопределённость.

Никакой дискуссии не было, была дополнительная информация. Не только скандинавские страны и Шведский олимпийский комитет очень ясно дали понять, что мы не думаем, что есть какие-либо причины вернуть Россию и Беларусь в нынешней ситуации. Ничего не изменилось с тех пор, как было принято решение их отстранить. Мы в Швеции заняли эту линию вместе со странами Северной Европы. Так что мы довольны. К сожалению, надо сказать, что нам приходится сохранять такой подход», — приводит слова менеджера по междугородным связям Шведской ассоциации лыжного спорта Ларса Эберга Aftonbladet.