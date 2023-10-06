«Телёнок начинает расти». Петтер Нортуг высказался о форме Йоханнеса Клебо

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежский лыжник Петтер Нортуг высказался о форме пятикратного олимпийского чемпиона, девятикратного чемпиона мира, соотечественника Йоханнеса Клебо.

«То, как вы развиваете своё тело по ходу карьеры, сильно отличается в зависимости от спортсмена. Что касается меня, я набрал четыре килограмма в период с 2011 по 2015 год. Я терял энергию на подъёмах, но мой финиш и мои спринтерские качества улучшились. То же самое может случиться с Йоханнесом. Сейчас он выглядит очень атлетичным, мускулистым. Он стал больше похож на мужчину. Йоханнес всегда был парнем с лицом ребёнка, но теперь он становится быком. Телёнок начинает расти, как говорят у нас в Мусвике», — приводит слова Нортуга TV2.