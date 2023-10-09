Стенсет: нам бы хотелось, чтобы в сборной Норвегии были спринтерские качества Шистад

Спринтер сборной Норвегии Ане Аппельквист Стенсет высказалась о победительнице этапов Кубка мира Кристине Ставос Шистад.

«Она добилась потрясающего прогресса ближе к концу минувшей зимы. До этого у неё была не самая удачная пара сезонов, но в прошлом году она пришла в норму. Думаю, она будет сильна предстоящей зимой.

Нам бы хотелось, чтобы в команде были её спринтерские качества, и мы будем учиться друг у друга, когда начнётся сезон. Она приятная девушка, и она невероятно сильна в спринте. В этом смысле было бы неплохо иметь её в команде. Я думаю, что она на правильном пути», — приводит слова Стенсет Dagbladet.

Напомним, Шистад специализируется на спринтерских гонках. Спортсменка отказалась от подготовки в составе национальной команды и тренируется самостоятельно. В сезоне-2022/2023 на Кубке мира Кристине стала победительницей пяти спринтов, что является лучшим показателем внутри женской команды Норвегии. В общем зачёте КМ она стала 25-й.