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Стенсет: нам бы хотелось, чтобы в сборной Норвегии были спринтерские качества Шистад

Стенсет: нам бы хотелось, чтобы в сборной Норвегии были спринтерские качества Шистад
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Спринтер сборной Норвегии Ане Аппельквист Стенсет высказалась о победительнице этапов Кубка мира Кристине Ставос Шистад.

«Она добилась потрясающего прогресса ближе к концу минувшей зимы. До этого у неё была не самая удачная пара сезонов, но в прошлом году она пришла в норму. Думаю, она будет сильна предстоящей зимой.

Нам бы хотелось, чтобы в команде были её спринтерские качества, и мы будем учиться друг у друга, когда начнётся сезон. Она приятная девушка, и она невероятно сильна в спринте. В этом смысле было бы неплохо иметь её в команде. Я думаю, что она на правильном пути», — приводит слова Стенсет Dagbladet.

Напомним, Шистад специализируется на спринтерских гонках. Спортсменка отказалась от подготовки в составе национальной команды и тренируется самостоятельно. В сезоне-2022/2023 на Кубке мира Кристине стала победительницей пяти спринтов, что является лучшим показателем внутри женской команды Норвегии. В общем зачёте КМ она стала 25-й.

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