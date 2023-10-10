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Источник: Клебо поедет на последний сбор без соглашения с Норвежской лыжной ассоциацией

Источник: Клебо поедет на последний сбор без соглашения с Норвежской лыжной ассоциацией
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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо на пресс-конференции, которая состоится завтра, 11 октября, объявит, что не достиг соглашения с Норвежской лыжной ассоциацией, сообщает Langrenn со ссылкой на источники, близкие к спортсмену.

Ожидается, что Клебо сообщит об отправлении на заключительный предсезонный высотный сбор без подписанного соглашения. Вопрос о возможном заключении соглашения с Норвежской лыжной ассоциацией будет отложен до национального отбора сборной Норвегии, который пройдёт 17-19 ноября в Бейтостолене.

Напомним, ранее Клебо выступил с критикой Норвежской лыжной ассоциации. Кубок мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 начнётся 24 ноября на этапе в Куусамо (Финляндия).

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