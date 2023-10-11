Отец Клебо объяснил, почему его сын не может договориться с Норвежской лыжной ассоциацией

Хокон Клебо, отец и менеджер пятикратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Йоханнеса Клебо, сообщил, что они с Норвежской лыжной ассоциаций не могут договориться о двух перерывах от сборной для лыжника во время сезона.

«Я рассчитывал, что мы достигнем договорённости сегодня. Этого не произошло. Есть периоды в восемь-девять дней, о которых мы спорим. Вот такая ситуация. В прошлый четверг мы провели встречу. Мы предложили ассоциации, чтобы Йоханнес остался в сборной, но получил два перерыва. Не понимаю, почему мы так долго не можем договориться о перерывах. Мы не против того, чтобы Йоханнес представлял сборную. Речь идёт не о деньгах, а о контроле над личным временем. Мы стоим на своём, и это отнимает довольно много энергии. Надеюсь, у Йоханнеса дела с этим обстоят лучше. Альтернативные площадки есть, но в желании Йоханнеса выступать на Кубке мира сомнений нет», — приводит слова Хокона Клебо Nettavisen.

Клебо настаивает на освобождении от национальной команды в период после многодневки «Тур де Ски» и во время чемпионата Норвегии.