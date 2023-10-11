Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Клебо: для меня поездка на Кубок мира не является обязательной, но я хочу выступать

Клебо: для меня поездка на Кубок мира не является обязательной, но я хочу выступать
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо заявил, что сможет подготовиться к чемпионату мира по лыжным гонкам, который пройдёт в 2025 году в Тронхейме, не выступая на Кубке мира в предстоящем сезоне. При этом спортсмен подчеркнул, что хотел бы принять участие в гонках Кубка мира.

«Мне не обязательно ехать на Кубок мира в этом году, чтобы хорошо подготовиться к чемпионату мира в 2025 году. Тереза Йохауг — хороший пример этого. Для меня поездка на Кубок мира не является обязательной, но я хочу поехать, это моя работа. Однако есть альтернативы», — приводит слова Клебо Nettavisen.

Напомним, если Клебо не подпишет соглашение с Норвежской лыжной ассоциацией в ближайшее время, он не сможет выступить на предстоящем Кубке мира по лыжным гонкам, который начнётся 24 ноября на этапе в Куусамо (Финляндия).

Материалы по теме
Отец Клебо объяснил, почему его сын не может договориться с Норвежской лыжной ассоциацией
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android