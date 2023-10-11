Клебо: для меня поездка на Кубок мира не является обязательной, но я хочу выступать

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо заявил, что сможет подготовиться к чемпионату мира по лыжным гонкам, который пройдёт в 2025 году в Тронхейме, не выступая на Кубке мира в предстоящем сезоне. При этом спортсмен подчеркнул, что хотел бы принять участие в гонках Кубка мира.

«Мне не обязательно ехать на Кубок мира в этом году, чтобы хорошо подготовиться к чемпионату мира в 2025 году. Тереза Йохауг — хороший пример этого. Для меня поездка на Кубок мира не является обязательной, но я хочу поехать, это моя работа. Однако есть альтернативы», — приводит слова Клебо Nettavisen.

Напомним, если Клебо не подпишет соглашение с Норвежской лыжной ассоциацией в ближайшее время, он не сможет выступить на предстоящем Кубке мира по лыжным гонкам, который начнётся 24 ноября на этапе в Куусамо (Финляндия).