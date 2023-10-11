Клебо — о переговорах с Норвежской лыжной ассоциацией: девять дней перерыва важны для меня

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо рассказал о спорах с Норвежской лыжной ассоциацией по поводу девяти дней перерыва во время сезона.

«Я предложил участвовать весь период, оплатить смазочные материалы и сам покрыть всё пребывание на высоте. Это было частью первых переговоров. Теперь мы там, где находимся, для меня важны эти девять дней, это очень просто. Я хочу иметь ясность относительно того, когда я, Йоханнес Клебо, — частное лицо, а когда я в сборной. Для меня девять дней стали символом, это важно для меня. Я обязательно сяду на диван, но, по крайней мере, тогда я смогу сидеть на диване в той одежде, которую хочу носить. Не думая, что мне придётся носить на груди те или иные логотипы», — приводит слова Клебо NRK.