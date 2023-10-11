Глава комитета по лыжным гонкам Норвегии прокомментировал ход переговоров с Клебо

Глава комитета по лыжным гонкам Норвегии Торбьорн Скогстад высказался о переговорах с пятикратным олимпийским чемпионом норвежским лыжником Йоханнесом Клебо о заключении контракта с Норвежской лыжной ассоциацией. Ранее стало известно, что Клебо требует предоставить ему девять дней перерыва от сборной во время сезона.

«У меня нет комментариев по поводу того, какое значение для Клебо имеет этот перерыв. Но я могу сказать, что у нас была встреча в четверг. На самом деле она прошла хорошо. Но не хватает некоторых разъяснений, прежде чем нам удастся объявить о чём-то публично. Я искренне верю и надеюсь, что мы сможем это сделать. У нас есть контракт, который составлен нами. У них другая точка зрения, и поэтому мы должны суметь договориться», — приводит слова Скогстада VG.