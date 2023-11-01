Женская сборная Норвегии досрочно вернётся со сборов в Италии

Женская сборная Норвегии по лыжным гонкам вернётся со сборов в Ливиньо (Италия) раньше намеченного срока, сообщает Adressa.

Причина раннего возвращения со сборов заключается в том, что в Ливиньо выпало большое количество снега. Планировалось, что норвежские лыжницы будут тренироваться в Италии до 3 ноября, однако уже сегодня, 1 ноября, они отправятся в Цюрих.

«Здесь будет много снега. По данным метеорологов, скоро выпадет полметра снега. Мы проедем несколько горных перевалов, и в скором времени они будут закрыты. С нами много пассажиров, много багажа и прицеп. Поэтому мы решили не рисковать», — отметил тренер женской сборной Норвегии Стиг Квин.

Сообщается, что норвежский лыжник Йоханнес Клебо решил не прерывать свои сборы в Ливиньо и пробудет в Италии ещё полторы недели.