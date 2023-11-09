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«Будет что-то вроде лотереи». Крюгер — о запрете на использование фтора в лыжной смазке

«Будет что-то вроде лотереи». Крюгер — о запрете на использование фтора в лыжной смазке
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Перед стартом Кубка мира по лыжным гонкам двукратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2023 года норвежец Симен Хегстад Крюгер заявил, что опасается обвинений в мошенничестве из-за вступающего в силу запрета на использование фторосодержащей смазки лыж.

На ранее стартовавшем Кубке мира по горнолыжному спорту уже был прецедент, когда норвежка Рагнхильд Мовинкель была дисквалифицирована после первой попытки за высокое содержание фтора на лыжах, а в результате расследования выяснилось, что остатки фтора были на оборудовании, использовавшемся для подготовки лыж спортсменки.

«Должен сказать, что ситуация с Мовинкель заставила меня понервничать. Похоже, будет что-то вроде лотереи, и может случиться так, что людей начнут обвинять даже при отсутствии мошенничества», — приводит слова Крюгера VG.

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