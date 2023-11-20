Норвежского лыжника не допустили на старт гонки из-за использования фтора

Норвежского лыжника Филипа Глиттенберга Хольта не допустили на старт гонки на 10 км в Бейтостолене из-за использования фтора при подготовке лыж, сообщает NRK.

«Я проверял эти лыжи, ничего с ними не делал. Накануне их доставили в мастерскую. Это какая-то глупость. Не знаю, что сказать. У меня правда нет слов. Я единственный спортсмен, которого не допустили на старт в Бейтостолене», — отметил Хольт.

Менеджер по организации мероприятий Норвежской лыжной ассоциации Эрик Хусбю рассказал о проверке лыж Хольта перед гонкой.

«Всё совершенно ясно, мы обнаружили следы фтора. Мы проверили лыжи на трёх разных приборах, и все они показали одинаковый результат. К сожалению, фтор присутствовал на большей поверхности лыж. Этот случай — первый на соревнованиях в Бейтостолене», — заявил Хусбю.