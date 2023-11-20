Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Вальнес: уверен, россияне будут среди лучших после возвращения на международные турниры

Вальнес: уверен, россияне будут среди лучших после возвращения на международные турниры
Комментарии

Олимпийский чемпион и чемпион мира в командном спринте 27-летний норвежский лыжник Эрик Вальнес поделился мнением о перспективах российских лыжников после возвращения на международные соревнования.

«Я совершенно уверен, что, когда россияне вернутся, они снова окажутся среди лучших. Если Большунов через два года поедет на Кубок мира, он снова будет в топе, но если на возвращение понадобится больше времени, тогда появится новое поколение спортсменов и всё будет совсем иначе», — приводит слова Вальнеса Nettavisen.

Напомним, российские лыжники отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине. Ранее отстранение спортсменов из России от международных стартов было продлено на сезон-2023/2024.

Материалы по теме
Нортуг: Большунов включит последнюю передачу, когда сможет вновь встретиться с Клебо
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android