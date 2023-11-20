Вальнес: уверен, россияне будут среди лучших после возвращения на международные турниры

Олимпийский чемпион и чемпион мира в командном спринте 27-летний норвежский лыжник Эрик Вальнес поделился мнением о перспективах российских лыжников после возвращения на международные соревнования.

«Я совершенно уверен, что, когда россияне вернутся, они снова окажутся среди лучших. Если Большунов через два года поедет на Кубок мира, он снова будет в топе, но если на возвращение понадобится больше времени, тогда появится новое поколение спортсменов и всё будет совсем иначе», — приводит слова Вальнеса Nettavisen.

Напомним, российские лыжники отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине. Ранее отстранение спортсменов из России от международных стартов было продлено на сезон-2023/2024.