«Запрет фтора — это мелочь». Карлссон — о докладе МОК по климатической ситуации

Чемпионка мира — 2019, бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года шведская лыжница Фрида Карлссон выразила опасения по поводу будущего зимних видов спорта из-за ухудшения климатической ситуации в мире.

В октябре на конференции Международного олимпийского комитета (МОК) в Мумбаи (Индия) был представлен доклад о климатической ситуации. По оценкам, представленным в отчёте, только 10 стран смогут иметь возможность принять на своей территории зимние Олимпийские игры в 2040 году из-за отсутствия снега.

«Это трагично и тревожно. Сейчас мы начинаем действовать и задумываться о климате. Но я действительно не понимаю, почему мы не делаем большего, учитывая, как сильно нас это затрагивает. Запрет фтора в лыжных смазках — это мелочь. Если сравнить это, например, с последствиями постоянных перемещений и вредных выбросов в атмосферу, которые они за собой влекут, это будет капля в море. Нужно мыслить более глобально», — приводит слова Карлссон Expressen.