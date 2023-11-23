Общий зачёт Кубка России по лыжным гонкам, мужчины: Большунов захватил лидерство со старта
В Вершине Тёи (республика Хакасия) стартовал первый этап Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. Соревнования у мужчин открыла гонка с раздельным стартом на 15 км в свободном стиле, которую выиграл трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов. Таким образом лыжники получили первые очки в общий зачёт соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с ним.
Лыжные гонки. Кубок России. Мужчины. Общий зачёт
1. Александр Большунов – 50 очков.
2. Артём Мальцев – 47.
3. Савелий Коростелёв – 44.
4. Андрей Мельниченко – 41.
5. Денис Спицов – 38.
6. Егор Митрошин – 35.
7. Иван Горбунов – 32.
8. Илья Порошкин – 30.
9. Вячеслав Мамичев – 28.
10. Антон Тимашов – 26.
11. Илья Семиков – 24.
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