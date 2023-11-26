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Ардашев — о бронзе: не думал, что так хорошо готов, обычно после спринта в «яму» попадал

Ардашев — о бронзе: не думал, что так хорошо готов, обычно после спринта в «яму» попадал
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Чемпион мира среди молодёжи Сергей Ардашев прокомментировал завоевание бронзы в гонке с раздельным стартом на 15 км в классическом стиле на первом этапе Кубка России – 2023/2024.

«Честно, я не думал, что после спринта буду так хорошо готов сегодня. Обычно в «яму» попадал. В юниорах и молодёжи, когда бежал спринт, на следующий день мёртвый. Но, видимо, чуть старше становлюсь, тем быстрее это проходит. Посмотрел пульсограмму — не удалось разогнать так, как хотел, но сила была в руках и ногах. Гонкой доволен, разложился по кругам неплохо, смог выдать последнюю часть дистанции», — сказал Ардашев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Лыжные гонки. Кубок России — 2023/2024, первый этап, Вершина Тёи
Гонка с раздельным стартом, классический стиль, 15 км. Мужчины

1. Александр Большунов — 37.29,4.
2. Савелий Коростелёв — отставание 6,3 секунды.
3. Сергей Ардашев +21,3.

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