17-летняя Алина Пеклецова прокомментировала завоевание бронзы на 1-м этапе Кубка России

17-летняя российская лыжница Алина Пеклецова прокомментировала завоевание бронзы в гонке с раздельным стартом на 10 км в рамках первого этапа Кубка России, который проходит в Вершине Тёи.

«Я сама от себя не ожидала, что смогу навязать борьбу. До гонки я настраивалась примерно на топ-10. Поняла, что борюсь за высокие места уже в конце последнего круга, когда тренеры стали кричать, что иду неплохо. Совсем немного до второго-третьего места. Раскладка хорошая? Это недостаток моих спринтерских качеств, которые не позволяют мне выдать нормальный первый круг. Поэтому на первом круге у меня всегда разгонная скорость. Очень рада сегодняшнему результату и этому третьему месту», — сказала Пеклецова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.