Кубок России по лыжным гонкам — 2023/2024: расписание второго этапа в Тюмени

Завтра, 1 декабря в Тюмени стартует второй этап Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Лыжные гонки. Кубок России, 2-й этап, Тюмень. Расписание

1 декабря — 10 км, свободный стиль (женщины, мужчины).

2 декабря — классический спринт (женщины, мужчины).

3 декабря — 20 км, масс-старт, классический стиль (женщины, мужчины).

Отметим, что после первого этапа общий зачёт соревнований у мужчин возглавляет трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов, который выиграл все три гонки в рамках этапа в Вершине Тёи: коньковый спринт и две гонки с раздельным стартом (в свободном и классическом стиле). У женщин лидером в Тюмень приехала Мария Истомина.