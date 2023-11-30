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Кубок России по лыжным гонкам — 2023/2024: расписание второго этапа в Тюмени

Кубок России по лыжным гонкам — 2023/2024: расписание второго этапа в Тюмени
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Завтра, 1 декабря в Тюмени стартует второй этап Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Лыжные гонки. Кубок России, 2-й этап, Тюмень. Расписание

1 декабря — 10 км, свободный стиль (женщины, мужчины).
2 декабря — классический спринт (женщины, мужчины).
3 декабря — 20 км, масс-старт, классический стиль (женщины, мужчины).

Отметим, что после первого этапа общий зачёт соревнований у мужчин возглавляет трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов, который выиграл все три гонки в рамках этапа в Вершине Тёи: коньковый спринт и две гонки с раздельным стартом (в свободном и классическом стиле). У женщин лидером в Тюмень приехала Мария Истомина.

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