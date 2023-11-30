«3-й десяток, отсчёт пошёл». Савелий Коростелёв опубликовал фото с тортом в честь 20-летия

Двукратный чемпион мира 2022 года среди юниоров, победитель и призёр этапов Кубка России по лыжным гонкам Савелий Коростелёв опубликовал в социальных сетях фото с праздничным тортом в честь своего дня рождения. Сегодня, 30 ноября ему исполнилось 20 лет.

«Третий десяток, отсчёт пошёл. Шею защемило, спину потянул, колено стрельнуло… Не про меня это всё. Спасибо всем за поздравления», — подписал фото Коростелёв.

Фото: из личного архива Савелия Коростелёва

В данный момент Коростелёв находится в Тюмени, где завтра, 1 декабря стартует второй этап Кубка России по лыжным гонкам. Савелий приехал вице-лидером общего зачёта соревнований.

Напомним, Коростелёв является сыном известной российской лыжницы, серебряного призёра Олимпиады-2010 в командном спринте Натальи Коростелёвой.