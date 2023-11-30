Опубликован стартовый лист коньковой разделки у женщин на 2-м этапе Кубка России в Тюмени

Завтра, 1 декабря, в Тюмени женщины выйдут на старт гонки с раздельным стартом на 10 км в свободном стиле в рамках второго этапа Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом этой разделки.
Лыжные гонки. Кубок России, Второй этап, Тюмень. Гонка с раздельным стартом, 10 км, свободный стиль, женщины. Стартовый лист
59. Анастасия Доценко (Республика Татарстан);
78. Алиса Жамбалова (Тюменская область);
83. Ольга Якимушкина (Тюменская область);
88. Лидия Горбунова (Республика Татарстан);
96. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург);
102. Дарья Непряева (Республика Татарстан);
104. Екатерина Смирнова (Тюменская область);
108. Елизавета Пантрина (Тюменская область);
110. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург);
112. Мария Истомина (Архангельская область);
114. Анастасия Кулешова (Нижегородская область);
116. Вероника Степанова (Архангельская область).