Опубликован стартовый лист коньковой разделки у женщин на 2-м этапе Кубка России в Тюмени

Завтра, 1 декабря, в Тюмени женщины выйдут на старт гонки с раздельным стартом на 10 км в свободном стиле в рамках второго этапа Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом этой разделки.

Лыжные гонки. Кубок России, Второй этап, Тюмень. Гонка с раздельным стартом, 10 км, свободный стиль, женщины. Стартовый лист

59. Анастасия Доценко (Республика Татарстан);

78. Алиса Жамбалова (Тюменская область);

83. Ольга Якимушкина (Тюменская область);

88. Лидия Горбунова (Республика Татарстан);

96. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург);

102. Дарья Непряева (Республика Татарстан);

104. Екатерина Смирнова (Тюменская область);

108. Елизавета Пантрина (Тюменская область);

110. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург);

112. Мария Истомина (Архангельская область);

114. Анастасия Кулешова (Нижегородская область);

116. Вероника Степанова (Архангельская область).