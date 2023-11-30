Стали известны стартовые номера Большунова и Коростелёва в разделке на 2-м этапе КР

Завтра, 1 декабря в Тюмени мужчины выйдут на старт гонки с раздельным стартом на 10 км в свободном стиле в рамках второго этапа «Альфа-Банк» Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом данной разделки.

Лыжные гонки. Кубок России, 2-й этап, Тюмень. Гонка с раздельным стартом, 10 км, свободный стиль, мужчины. Стартовый лист

4. Александр Терентьев (Архангельская область)

15. Иван Горбунов (республика Татарстан)

16. Иван Якимушкин (Тюменская область)

20. Алексей Червоткин (Архангельская область)

23. Денис Спицов (Тюменская область)

24. Сергей Ардашев (республика Татарстан)

25. Илья Семиков (республика Коми)

26. Андрей Мельниченко (ХМАО)

28. Артём Мальцев (Тюменская область)

29. Савелий Коростелёв (Архангельская область)

30. Александр Большунов (Архангельская область).