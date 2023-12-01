Мальцев — о втором месте в разделке на 10 км: хотел взять большой темп и дотянуть до конца

Российский лыжник Артём Мальцев, занявший второе место на дистанции 10 км свободным стилем на втором этапе Альфа-Банк Кубка России, подвёл итоги гонки.

«Раньше мы бегали только 10-километровые эстафетные гонки. А теперь появляются и разделки на 10 километров. Мы их не так часто бегаем. Здесь нужно найти золотую середину, не очень быстрый старт, чтобы хватило на финише. Сегодня я очень быстро стартовал потому, что разминался именно для короткой дистанции. Трасса быстрая, а хотелось именно до старта включиться. Но в конце я чуть-чуть сбавил, догнал Илью Порошкина. Он прошёл за мной, чтобы работать на финише. Я от него отстал даже на пять секунд. В целом, доволен гонкой.

Коростелёв сказал, что на «десятке» нельзя «раскладываться»? «Раскладка» на такой дистанции есть. Я скажу, что она есть в каждой гонке. Даже в спринте. Лично я хотел сегодня взять большой темп со старта и попробовать дотянуть его до конца. Выходил очень горячим и заряженным на старт. Но последний километр-полтора не хватило. Буду думать, что-то менять и «раскладывать» эту «десятку» грамотнее по силам», — передаёт слова Мальцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.