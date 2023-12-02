Американка Диггинс выиграла разделку на 2-м этапе Кубка мира, в топ-6 вошли три шведки
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В Елливаре (Швеция) прошла гонка с раздельным стартом на 10 км в свободном стиле в рамках второго этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Её победительницей стала олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, трёхкратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира – 2020/2021 американка Джессика Диггинс. Второй результат продемонстрировала двукратный призёр Олимпиад в эстафетах, трёхкратная чемпионка мира шведка Эбба Андерссон. Тройку призёров замкнула ещё одна шведка, Моа Ольссон.
Лыжные гонки. Кубок мира, второй этап, Елливаре. Гонка с раздельным стартом, свободный стиль, 10 км. Женщины
- Джессика Диггинс (США) — 24.48,3.
- Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 23,1 секунды.
- Моа Ольссон (Швеция) +25,6.
- Эмма Рибом (Швеция) + 47,7.
- Дельфин Клодель (Франция) + 50,6.
- Лотта Уднес Венг (Норвегия) + 52,0.
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