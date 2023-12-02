Американка Диггинс выиграла разделку на 2-м этапе Кубка мира, в топ-6 вошли три шведки

В Елливаре (Швеция) прошла гонка с раздельным стартом на 10 км в свободном стиле в рамках второго этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Её победительницей стала олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, трёхкратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира – 2020/2021 американка Джессика Диггинс. Второй результат продемонстрировала двукратный призёр Олимпиад в эстафетах, трёхкратная чемпионка мира шведка Эбба Андерссон. Тройку призёров замкнула ещё одна шведка, Моа Ольссон.

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