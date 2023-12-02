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Американка Диггинс выиграла разделку на 2-м этапе Кубка мира, в топ-6 вошли три шведки

Американка Диггинс выиграла разделку на 2-м этапе Кубка мира, в топ-6 вошли три шведки
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В Елливаре (Швеция) прошла гонка с раздельным стартом на 10 км в свободном стиле в рамках второго этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Её победительницей стала олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, трёхкратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира – 2020/2021 американка Джессика Диггинс. Второй результат продемонстрировала двукратный призёр Олимпиад в эстафетах, трёхкратная чемпионка мира шведка Эбба Андерссон. Тройку призёров замкнула ещё одна шведка, Моа Ольссон.

Лыжные гонки. Кубок мира, второй этап, Елливаре. Гонка с раздельным стартом, свободный стиль, 10 км. Женщины

  1. Джессика Диггинс (США) — 24.48,3.
  2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 23,1 секунды.
  3. Моа Ольссон (Швеция) +25,6.
  4. Эмма Рибом (Швеция) + 47,7.
  5. Дельфин Клодель (Франция) + 50,6.
  6. Лотта Уднес Венг (Норвегия) + 52,0. 
Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. WC Gaellivare, Gaellivare, Sweden
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
02 декабря 2023, суббота. 11:45 МСК
Окончено
1
Джессика Диггинс
США
24:48.3
2
Эбба Андерссон
Швеция
+23.1
3
Моа Ольссон
Швеция
+25.6
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