Вильям Порома: я провожу слишком много времени за видеоиграми

Шведский лыжник Вильям Порома рассказал об увлечении видеоиграми.

«У меня есть группа самых близких друзей, с которыми мы часто играем в Call of Duty. Они отличные ребята, но лучший — это я. На самом деле я провожу слишком много времени за видеоиграми. Когда заболел, я потратил на них невероятное количество времени. Но, думаю, это весело. Это отличный способ расслабиться. Многие из моих друзей разбросаны по миру. У нас близкие отношения, так что приятно иметь возможность вот так посидеть и пообщаться с ними в игре. Это даёт мне дополнительную энергию.

Можно сказать, я лучше всех играю в нашей группе. Это немного забавно, учитывая, что в нашей компании есть очень известный футболист. Я не буду называть его имени, но он хорош», — приводит слова Порома Expressen.