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Кубок мира по лыжным гонкам: спринтерский зачёт, женщины

Кубок мира по лыжным гонкам: спринтерский зачёт, женщины
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По итогам спринтерской гонки классическим стилем на этапе Кубке мира в Эстерсунде шведка Эмма Рибом упрочило своё преимущество в зачёте этой дисциплины у женщин. Она выиграла оба прошедших спринта с начала сезона. Всего в этом Кубке мира их запланировано 13.

В воскресенье в Эстерсунде состоится гонка на 10 километров свободным стилем.

Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины

Спринтерский зачёт

1. Эмма Рибом (Швеция) — 222 очка.
2. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — 186.
3. Линн Сван (Швеция) — 185.
4. Фрида Карлссон (Швеция) — 163.
5. Джессика Диггинс (США) – 162.
6. Рози Бреннен (США) – 159.
7. Моа Лундгрен (Швеция) — 141.
8. Джулия Керн (США) – 117.
9. Йонна Сундлинг (Швеция) — 107.
10. Кертту Нисканен (Финляндия) — 105.

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