Кубок мира по лыжным гонкам: спринтерский зачёт, женщины

По итогам спринтерской гонки классическим стилем на этапе Кубке мира в Эстерсунде шведка Эмма Рибом упрочило своё преимущество в зачёте этой дисциплины у женщин. Она выиграла оба прошедших спринта с начала сезона. Всего в этом Кубке мира их запланировано 13.

В воскресенье в Эстерсунде состоится гонка на 10 километров свободным стилем.

Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины

Спринтерский зачёт

1. Эмма Рибом (Швеция) — 222 очка.

2. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — 186.

3. Линн Сван (Швеция) — 185.

4. Фрида Карлссон (Швеция) — 163.

5. Джессика Диггинс (США) – 162.

6. Рози Бреннен (США) – 159.

7. Моа Лундгрен (Швеция) — 141.

8. Джулия Керн (США) – 117.

9. Йонна Сундлинг (Швеция) — 107.

10. Кертту Нисканен (Финляндия) — 105.