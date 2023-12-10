Рибом сократила отставание от Диггинс в общем зачёте Кубка мира
По итогам спринтерской гонки классическим стилем на этапе Кубке мира в Эстерсунде американка Джессика Диггинс сохраняет лидерство в общем зачёте у женщин. Однако после победы в субботу шведка Эмма Рибом сократила отставание от неё до одного очка.
В воскресенье в Эстерсунде состоится гонка на 10 километров свободным стилем.
Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины
Общий зачёт
1. Джессика Диггинс (США) — 437.
2. Эмма Рибом (Швеция) — 436.
3. Рози Бреннан (США) — 420.
4. Эбба Андерссон (Швеция) — 356.
5. Фрида Карлссон (Швеция) — 355.
6. Моа Илар (Швеция) — 334.
7. Линн Сван (Швеция) — 301.
8. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — 281.
9. Моа Лундгрен (Швеция) — 263.
10. Виктория Карль (Германия) — 242.
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