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Американка Диггинс выиграла разделку на третьем этапе Кубка мира в Швеции

В Эстерсунде (Швеция) прошла женская гонка на 10 км с раздельным стартом в рамках третьего этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Её победительницей стала американская лыжница Джессика Диггинс. На втором месте расположилась норвежка Хейди Венг. Тройку призёров замкнула представительница Германии Виктория Карль.

Лыжные гонки. Кубок мира, Третий этап, Эстерсунд. Гонка с раздельным стартом, 10 км, свободный стиль. Женщины

1. Джессика Диггинс (США) — 27:05.6.

2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 23 секунды

3. Виктория Карль (Германия) +29,1.

4. Флора Дольси (Франция) +32,3.

5. Рози Бреннан (США) +47,5

6. Дельфин Клодель (Франция) +50

7. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) +56,8

8. Софи Локли (США) +59,7