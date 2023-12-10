Амундсен прокомментировал свою победу в разделке на этапе КМ в Эстерсунде

Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен, двукратный призёр чемпионатов мира, прокомментировал свою победу в гонке с раздельным стартом на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

«Это было невероятно здорово. Когда я выходил из дома, моя девушка строго сказала мне, что, несмотря на подиум (Амундсен стал вторым в разделке 2 декабря. — Прим. «Чемпионата»), я ещё ничего не выигрывал.

Требовательная ли она? Да, планка высокая. Я предъявляю требования к ней, а она – ко мне», — приводит слова Амундсена VG.

Лыжные гонки. Кубок мира, третий этап, Эстерсунд. Гонка с раздельным стартом, 10 км, свободный стиль. Мужчины

1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 23.36,1.

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — отставание 8,1 секунды.

3. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +14,3.