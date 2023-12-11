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Рибом: стараюсь избегать Карль и не оказываться с ней в одном забеге. Она неуклюжая

Рибом: стараюсь избегать Карль и не оказываться с ней в одном забеге. Она неуклюжая
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Шведская лыжница Эмма Рибом призналась, что старается избегать попадания в один спринтерский забег с немкой Викторией Карль из-за её неуклюжести.

«Иногда всё настолько плохо, что я стараюсь избегать её и не оказываться с ней в одном забеге. Возможно, у меня был плохой опыт с Викторией, но я думаю, что она неуклюжая. Я бы не хотела быть самой неуклюжей на трассе», — приводит слова Рибом Expressen.

Напомним, Эмма Рибом на данный момент занимает третье место в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024. В её активе 499 очков. Виктория Карль, набравшая 332 очка, занимает девятое место в турнирной таблице. Лидером общего зачёта Кубка мира является американская лыжница Джессика Диггинс (537).

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