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«Мне стыдно за себя».17-летний Мюльбак прокомментировал провальный дебют на Кубке мира

«Мне стыдно за себя».17-летний Мюльбак прокомментировал провальный дебют на Кубке мира
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17-летний шведский лыжник Алвар Мюльбак, впервые поучаствовавший на Кубке мира по лыжным гонкам, заявил, что ему стыдно за своё выступление. Спортсмен занял 60-й место в гонке на дистанции 10 км свободным стилем.

«Мне сейчас стыдно за себя, и это нехорошо. Планировалось дальше ехать на чемпионат мира, но с таким результатом этого не выйдет. Я хочу быть на вершине или реализовать свой потенциал, но я даже близко не подошёл к этому. Когда ты мечтаешь о большем, всегда случается, что ты падаешь с высоты, но я не думаю, что откажусь от своих целей», — приводит слова Мюльбака Expressen.

Тренер Мюльбака Петтер Нортуг считает, что, несмотря на провал, спортсмен улучшил свой рекорд и может претендовать на победу в следующем году. Напомним, Алвар Мюльбак выиграл 42-километровый марафон Швеции в январе 2022 года, обогнав старших соперников.

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