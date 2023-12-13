Клебо: велоспорт опережает лыжные гонки в вопросах питания, они уже в будущем

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, действующий обладатель Кубка мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о рационе и работе с диетологом велокоманды.

«Отказ от продуктов, содержащих глютен, изменил меня в том смысле, что мне удалось дольше оставаться в отличной форме. Если бы мог, я бы употреблял в пищу продукты с глютеном, но мой организм не мог усваивать питательные вещества.

Спорт высших достижений — это жестоко. Я могу говорить только за себя, но ты всегда ищешь эти дополнительные секунды, находишься в поиске маленьких деталей, которые могут сделать тебя лучше хотя бы немного. Благодаря спонсорскому контракту я получил доступ к диетологу велокоманды. Я начал больше внимания уделять своему питанию. Думаю, велоспорт сильно опережает нас в этом вопросе, они уже в будущем. Нам есть чему поучиться. Очень важен комплексный подход к работе», — приводит слова Клебо NRK.