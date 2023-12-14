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Алёна Баранова выиграла квалификацию спринта на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке

Алёна Баранова выиграла квалификацию спринта на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке
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В Кирово-Чепецке завершилась квалификация женского спринта классическим стилем в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024. Лучший результат в квалификации показала лыжница Алёна Баранова. Она преодолела дистанцию за 3.56,76.

Второй по итогам пролога стала представительница команды ХМАО-Югры Анастасия Кириллова. Третье место заняла лыжница Анастасия Фалеева, представляющая Санкт-Петербург.

Лыжные гонки. Кубок России, третий этап. Кирово-Чепецк.
Спринт, классический стиль. Женщины. Квалификация

1. Алёна Баранова (Москва) — 3,56,76.
2. Анастасия Кириллова (ХМАО-Югра) — отставание 0,76 секунды.
3. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) +1,43.
4. Милена Габушева (Республика Коми) +3,56.
5. Ольга Царёва (Республика Коми) +3,64.

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