«Проигрыш 30 секунд говорит за себя». Пеклецова – о противостоянии с Вероникой Степановой

Российская лыжница Алина Пеклецова, представляющая Архангельскую область, высказалась о противостоянии с Вероникой Степановой.

«Не скажу, что прямо ждала этого, но мне было интересно было посоревноваться с Вероникой, посмотреть себя в сравнении с ней. Посмотрела. Ну, проигрыш 30 секунд говорит за сам за себя. Это очевидный результат, что ты слабее. Конечно, это определённый ориентир для дальнейшей работы. Для меня, да и для всех юниоров, думаю, очень хорошо, что сейчас все лидеры сборной России бегают на этапах Кубка России – мы можем равняться на них, стремиться к их результатам, смотреть на их технику. Так что для нас огромный плюс в том, что мы можем бегать со всеми лучшими. У меня нет самоцели обыграть кого-то — нужно на себя смотреть и развиваться относительно себя», — сказала Пеклецова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.