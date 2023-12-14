Бородавко отметил прогресс Степановой в спринтерских гонках

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко оценил итоги женского спринта в классическом стиле в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024, который проходит в Кирово-Чепецке.

Лыжные гонки. Кубок России, третий этап. Кирово-Чепецк.

Спринт, классический стиль. Женщины. Финал

1. Алёна Баранова (Москва) — 3.54,20.

2. Вероника Степанова (Архангельская область) — отставание 0,47 секунды.

3. Анастасия Кириллова (ХМАО-Югра) +1,90.

«Поздравляю Алёну Баранову, это её первая победа на таком уровне. Вероника Степанова раньше никогда не проявляла себя в спринтах, особенно в классических, теперь она борется. В будущем ей это пригодится, в различных масс стартах классическим ходом спринтерские качества никто не отменял. Жаль, что в финале не совсем проявила себя Фалеева, но это всего лишь один этап, к следующим гонкам она будет выглядеть получше», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».