Общий зачёт Кубка России по лыжным гонкам: Степанова сокращает отставание от лидера

В Кирово-Чепецке прошёл женский спринт в классическом стиле в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024. Его победительницей стала Алёна Баранова, благодаря данному результату она поднялась на одну позицию в общем зачёте КР.
Также стоит отметить, что олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова, ставшая в спринте Кирово-Чепецка второй, приблизилась к лидерству в рейтинге. Её отделяют лишь 15 очков от Марии Истоминой.
«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с изменениями в первой десятке общего зачёта Кубка России у женщин.
Лыжные гонки. Кубок России. Женщины. Общий зачёт:
1. Мария Истомина – 267 очков.
2. Вероника Степанова – 252.
3. (4) Анастасия Фалеева – 231.
4. (3) Евгения Крупицкая – 226.
5. Елизавета Пантрина – 217.
6. (7) Алёна Баранова – 196.
7. (6) Анастасия Кулешова – 195.
8. Лидия Горбунова – 145.
9. (10) Дарья Непряева – 143.
10. (9) Екатерина Смирнова – 137.