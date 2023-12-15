Спринтерский зачёт Кубка России по лыжным гонкам: Баранова сместила Фалееву с 1-й строчки

В Кирово-Чепецке прошёл женский спринт в классическом стиле в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 (это третий в этом сезоне личный спринт на КР). Его победительницей стала Алёна Баранова. За счёт этого результата она возглавила спринтерский зачёт КР. До этапа в Кирово-Чепецке Баранова занимала в спринтах третье и второе места.

«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с положением спортсменок в данном рейтинге.

Лыжные гонки. Кубок России — 2023/2024. Женщины. Зачёт спринтерских гонок:

1. Алёна Баранова – 121 балл.

2. Анастасия Фалеева – 119.

3. Елизавета Пантрина – 99.

4. Дарья Непряева – 88.

5. Мария Истомина – 80.

6. Евгения Крупицкая – 69.

7. Ольга Якимушкина – 56.

8. Анастасия Кириллова – 53.

9. Анастасия Игнатьева – 50.

10. Анастасия Доценко – 47.