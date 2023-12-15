Клебо — о победе в спринте: теперь могу расслабиться до конца этапа КМ в Тронхейме

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, действующий обладатель Кубка мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу в спринте свободным стилем на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Тронхейме (Норвегия).

«Я доволен. Всегда приятно выиграть гонку, особенно в Тронхейме. Теперь я могу расслабиться до конца этапа. Это если не самая важная, то одна из самых важных лыжных гонок в нынешнем сезоне», — приводит слова Клебо NRK.

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме проходит с 15 по 17 декабря. Завтра, 16 декабря, женщины и мужчины будут соревноваться в скиатлоне. В заключительный день этапа состоятся две гонки на 10 км классическим стилем.