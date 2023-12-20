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Алексей Червоткин: не люблю такую трассу, ноги во все стороны

Алексей Червоткин: не люблю такую трассу, ноги во все стороны
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Российский лыжник Алексей Червоткин высказался о своём выступлении в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на четвёртом этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Кирово-Чепецке. Спортсмен занял второе место.

«Конечно, не люблю такую трассу. Ноги во все стороны. Не получилось себя реализовать так, как хотелось бы. В любом случае выигрывает сильнейший, кто смог подстроиться под такие условия», — сказал Червоткин после гонки.

Лыжные гонки. Кубок России, четвёртый этап. Кирово-Чепецк.
10 км, классический стиль. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 25.22,7.
2. Алексей Червоткин (Архангельская область) — отставание 13,0 секунды.
3. Ермил Вокуев (Республика Коми) +14,9.

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