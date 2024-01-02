Дементьев — российским лыжникам: любите свой вид спорта, заражайте им ещё больше людей

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев пожелал спортсменам профессионального отношения к своему делу.

«Любите свой вид спорта, заражайте ещё больше людей этой любовью. Относитесь к своему делу профессионально! Удачи, везения и счастья», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, с конца февраля 2022 года российские спортсмены не выступают на международных соревнованиях. В сезоне-2022/2023 российские лыжники участвовали во внутренних стартах вместе с белорусскими атлетами, также отстранёнными от Кубка мира по лыжным гонкам. Пятый этап Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 пройдёт с 11 по 14 января 2024 года в посёлке Мирный (Казань).