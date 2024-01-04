Устюгов — о задачах на сезон: я бегаю за зарплату, какие-то цели перед собой не ставил
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал о целях на сезон.
«Да как пойдёт. В первую очередь, это зарабатывание денег. Не буду врать – я бегаю за зарплату. Какие-то цели я перед собой не ставил. Возрастные спортсмены понимают, что куда-то на международную арену им будет сложно выбраться.
По факту я бегаю за зарплату, тренируюсь и жду, когда меня «зажжёт». Дома с семьёй мне было бы комфортнее, чем на сборах», — сказал Устюгов в подкасте канала «Лыжные гонки|Lizzerin».
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