«Посвящаю серебро… биатлонистам». Порома — о 2-м месте в масс-старте на «Тур де Ски»

Шведский лыжник Вильям Порома заявил, что посвящает своё серебро, завоёванное в масс-старте на «Тур де Ски», биатлонистам, рассмеявшимся над его словами о том, что они являются недоделанными лыжниками. Также спортсмен отметил, что его только веселит его противостояние с биатлонистами.

«Я посвящаю это серебро всем, кто писал комментарии в социальных сетях… и немного биатлонистам. Пытался найти мотивацию после гонок в Давосе, поэтому было здорово почитать комментарии. Это как налить бензин в зажигалку.

Да, кажется, я вызвал много эмоций, однако чувствую себя очень счастливым. Может быть, телеканалам стоит сделать пару видео о том, как биатлонисты соревнуются с нами, лыжниками, это нужно придумать. И только для того, чтобы прислать мне оплату за бизнес-идею!

Мне всё равно. Нравится шутить и испытывать эмоции, настаивая на своём. Некоторым людям это мешает, меня же веселит», — приводит слова спортсмена Aftonbladet.

Напомним, ранее французский биатлонист Кентен Фийон Майе опубликовал в социальных сетях смешное фото с реакцией на слова Порома, а норвежец Йоханнес Бё назвал лыжника шоуменом.

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